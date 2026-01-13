Canoista morto a Chiavari prosciolti i due medici intervenuti nel soccorso

A Chiavari, sono stati prosciolti i due medici intervenuti nel tentativo di soccorrere Andrea Demattei, il giovane canoista di 14 anni deceduto dopo un incidente nel fiume Entella. La decisione si basa sull’assenza di elementi che dimostrino negligenza o responsabilità da parte dei medici coinvolti, confermando il loro ruolo di professionisti impegnati nell’emergenza.

Chiavari – Sono stati prosciolti i due medici intervenuti per salvare la vita ad Andrea Demattei, il giovane canoista di 14 anni deceduto in seguito a un incidente nel fiume Entella a.

