Canoista di 17 anni morto nel fiume | chieste quattro condanne

Il 17enne Alessandro Ferriani è deceduto nel corso di un’attività di canoa nel fiume di Casalecchio di Reno. La vicenda ha portato alla richiesta di condanne per tutti gli imputati coinvolti. L’udienza si è svolta in tribunale, con la discussione delle responsabilità legate all’incidente. La decisione sulla colpevolezza e le eventuali pene sarà comunicata nelle prossime settimane.

Casalecchio di Reno (Bologna), 8 gennaio 20256 – Morte del giovane Alessandro Ferriani, chieste condanne per tutti gli imputati. Il ragazzo, 17 anni appena, perse la vita l’1 febbraio 2019 mentre si stava allenando con la canoa nel fiume Reno, alla Chiusa di Casalecchio. E la Procura, con la pm Francesca Rago, ha chiesto condanne, da un anno fino a un anno e sei mesi, per tutti e quattro gli imputati a processo, davanti al giudice del Tribunale, Giuseppe Pighi. Gli imputati sono accusati a vario titolo di omicidio colposo, falso, per una questione legata al patentino da istruttore di uno degli imputati, e favoreggiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canoista di 17 anni morto nel fiume: chieste quattro condanne Leggi anche: Alessandro morì in canoa a 17 anni: chieste quattro condanne Leggi anche: Prestiti a “strozzo”: inflitte quattro condanne per 17 anni di reclusione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Canoista di 17 anni morto nel fiume: chieste quattro condanne - Alessandro Ferriani annegò nel 2019: a processo istruttore, presidente del Club, assistente tecnico e responsabile formazione ... ilrestodelcarlino.it

Canoista morì a 14 anni nel fiume Entella. I giudici: “Le Asl non sono responsabili” - Chiavari – L’azienda sanitaria Chiavarese e l’azienda sanitaria Genovese non saranno responsabili civili nell’eventuale processo ai due medici intervenuti per salvare la vita ad Andrea Demattei, lo ... ilsecoloxix.it

Lutto nel mondo dello sport: è venuto a mancare Davide Tizzano all'età di 57 anni. Il canottiere napoletano è stato per due volte campione olimpico, Seul '88 e ad Atlanta '96. La redazione di Spazio Napoli si unisce al cordoglio. #DavideTizzano x.com

Lutto nel mondo dello sport: è venuto a mancare Davide Tizzano all'età di 57 anni. Il canottiere napoletano è stato per due volte campione olimpico, Seul '88 e ad Atlanta '96. "Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.