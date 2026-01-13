Canile e randagismo l’affondo di Di Rosa | Agrigento spende ma non costruisce
Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” commenta la recente scelta del Comune di Agrigento di affidare esternamente il servizio di gestione dei cani randagi. La critica si concentra sulla percepita mancanza di investimenti e di realizzazioni concrete nel settore, denunciando un disallineamento tra spese effettuate e risultati ottenuti. La questione evidenzia le sfide nella gestione del canile e del randagismo nella città.
Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” interviene pubblicamente sulla gestione del randagismo ad Agrigento dopo la pubblicazione degli atti ufficiali con cui il Comune ha avviato un nuovo affidamento esterno per il servizio di cattura, ricovero, cura e mantenimento dei cani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: L'affondo di Sola (M5s): "Smascherate le pagliacciate di Masci, il nuovo canile non è previsto"
Leggi anche: Capodanno in piazza senza certezze, l’affondo di Zicari: “Agrigento allo sbando tra silenzi e occasioni perse”
A novembre 'canili aperti' contro l'abbandono degli animali - "Canili aperti, l'unico canile bello è quello vuoto": con questo slogan il servizio di Sanità animale, randagismo ed igiene urbana del dipartimento di Prevenzione dell'Usl Umbria 1 ha promosso degli ... ansa.it
Canili aperti in tutta l’Umbria: "Prevenzione contro il randagismo" - “Canili aperti, l’unico canile bello è quello vuoto”: con questo slogan il servizio di Sanità animale, randagismo ed igiene urbana del Dipartimento di prevenzione dell’Usl Umbria 1 ha promosso degli ... lanazione.it
Nuove norme contro il randagismo di cani e gatti - L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali richiama l’attenzione sulle recenti misure assunte per il benessere degli animali da compagnia, con particolare riguardo alla prevenzione del ... rainews.it
CANILE SULMONA: IL PD ATTACCA LA MAGGIORANZA Canile e randagismo a Sulmona, il Pd attacca la maggioranza: “Servono risposte, non scaricabarile” La diffida presentata da LNDC Animal Protecton e LAV sul servizio di ricovero e custodia dei cani ra - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.