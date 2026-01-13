Canile e randagismo l’affondo di Di Rosa | Agrigento spende ma non costruisce

Il progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale” commenta la recente scelta del Comune di Agrigento di affidare esternamente il servizio di gestione dei cani randagi. La critica si concentra sulla percepita mancanza di investimenti e di realizzazioni concrete nel settore, denunciando un disallineamento tra spese effettuate e risultati ottenuti. La questione evidenzia le sfide nella gestione del canile e del randagismo nella città.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.