L' affondo di Sola M5s | Smascherate le pagliacciate di Masci il nuovo canile non è previsto

In risposta alle dichiarazioni di Sola (M5s), emerge che il Documento unico di programmazione 2026-2028 non prevede la realizzazione di un nuovo canile. Questa precisazione chiarisce la situazione e smentisce eventuali progetti futuri al riguardo, offrendo un quadro trasparente e preciso sulla pianificazione delle risorse e degli interventi nel settore.

"Basta aprire il Documento unico di programmazione 2026-2028 per capire tutta la verità sul nuovo canile: l’opera non è prevista. Non c'è all'interno del Programma triennale delle opere pubbliche, non ha una copertura finanziaria, non ha una programmazione temporale. E la sezione strategica del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

