Capodanno in piazza senza certezze l’affondo di Zicari | Agrigento allo sbando tra silenzi e occasioni perse

A due settimane dal Capodanno, la situazione ad Agrigento rimane incerta, con poche indicazioni ufficiali su eventuali eventi in piazza. La mancanza di comunicazioni e programmazioni ha generato dubbi e preoccupazioni tra cittadini e istituzioni, lasciando spazio a critiche e interrogativi sul futuro delle celebrazioni natalizie nella città.

A quattordici giorni dal 31 dicembre, ad Agrigento non è ancora chiaro se in piazza sia previsto qualcosa per il Capodanno. A sollevare il caso è la consigliera comunale Roberta Zicari che punta il dito contro l'amministrazione parlando di una città lasciata senza programmazione e senza risposte.

