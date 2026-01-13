Cancelo torna al Barcellona | scelta decisiva Inter beffata

João Cancelo torna al Barcellona, confermando la sua decisione dopo un percorso di trattative. La sua scelta, basata sulla volontà personale, ha portato alla conclusione di questa operazione, lasciando l’Inter esclusa dalla trattativa. La vicenda evidenzia come le preferenze del giocatore possano influenzare le dinamiche di mercato, segnando un nuovo capitolo nella carriera di Cancelo e nel calciomercato estivo.

La scelta era già stata fatta, mancava solo l'ufficialità. João Cancelo torna al Barcellona, e lo fa seguendo una linea chiara: la volontà del giocatore ha fatto la differenza. L'Inter aveva sondato il terreno per tamponare l'assenza di Dumfries sulla corsia destra, ma si è dovuta fermare davanti a una decisione netta, senza spiragli. Cancelo sceglie il Barcellona, l'Inter resta fuori. Il ritorno in Catalogna non è stato un colpo di scena, ma la conclusione naturale di un percorso. João Cancelo ha spinto con forza per vestire di nuovo la maglia blaugrana, chiudendo di fatto ogni margine di manovra per l' Inter, che lo aveva individuato come profilo ideale per coprire una lacuna immediata.

