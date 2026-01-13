Cancelo torna al Barcellona | scelta decisiva Inter beffata

João Cancelo ritorna al Barcellona, confermando la sua volontà di cambiare squadra. Dopo settimane di trattative, la decisione definitiva è stata presa senza sorprese, segnando un passo importante per il club blaugrana. L’Inter, che aveva mostrato interesse, si è vista sfuggire il giocatore, lasciando spazio al nuovo progetto in Catalogna. La scelta di Cancelo si basa su motivazioni personali e professionali, e rappresenta un elemento chiave per la squadra catalana.

La scelta era già stata fatta, mancava solo l'ufficialità. João Cancelo torna al Barcellona, e lo fa seguendo una linea chiara: la volontà del giocatore ha fatto la differenza. L'Inter aveva sondato il terreno per tamponare l'assenza di Dumfries sulla corsia destra, ma si è dovuta fermare davanti a una decisione netta, senza spiragli. Cancelo sceglie il Barcellona, l'Inter resta fuori. Il ritorno in Catalogna non è stato un colpo di scena, ma la conclusione naturale di un percorso. João Cancelo ha spinto con forza per vestire di nuovo la maglia blaugrana, chiudendo di fatto ogni margine di manovra per l' Inter, che lo aveva individuato come profilo ideale per coprire una lacuna immediata.

