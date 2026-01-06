Joao Cancelo è prossimo a tornare al Barcellona, confermato dal tecnico Flick come operazione in chiusura. La trattativa si è conclusa con successo, superando la concorrenza dell’Inter, che aveva inizialmente mostrato interesse. La decisione segna un nuovo passo nel mercato estivo e rappresenta un importante rafforzamento per i blaugrana. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre il calciatore si prepara a riprendere l’attività con il club catalano.

Inter News 24 Cancelo Barcellona, il terzino portoghese pronto al ritorno in blaugrana dopo il sorpasso decisivo sul club nerazzurro. Il futuro di João Cancelo sembra ormai indirizzato verso la Spagna. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il Barcellona ha deciso di affondare il colpo per riportare in blaugrana il laterale portoghese, superando la concorrenza dei nerazzurri, che avevano lavorato concretamente all’operazione nelle scorse settimane. A fare chiarezza sulla trattativa è stato Fabrizio Romano, che ha confermato come la volontà del calciatore sia stata determinante per orientare la scelta finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Barcellona, Flick conferma: «Operazione in chiusura», Inter beffata

Leggi anche: Cancelo Inter, Juve o ritorno al Barcellona? Le parole di Hansi Flick fanno tremare i nerazzurri

Leggi anche: Juventus: Inter e Barcellona avanti per Cancelo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cancelo diventa un caso: lui spinge per il Barça, Inter in attesa. I dettagli; Marca: Cancelo, ecco perché Flick e Barça non sono convinti. C’è una data limite per acquistarlo; Marca - Cancelo si offre al Barcellona. Flick tituba, ma il lusitano può regalare nuove soluzioni; Niente Inter, svolta Barcellona per Cancelo: Secondo fonti interne al club blaugrana, Flick....

Cancelo verso il Barcellona, Flick frena: "Ne sarei felice, ma non è ancora chiusa" - In conferenza stampa in vista della sfida contro l'Athletic Club in Supercoppa di Spagna, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato anche. tuttomercatoweb.com