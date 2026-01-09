Shock in casa | marito e moglie trovati morti

Una tragica scoperta si è verificata nelle sponde lombarde del Lago di Garda, nella frazione Campagna di Lonato del Garda. Un marito e una moglie sono stati trovati senza vita, suscitando grande cordoglio e interrogativi nella comunità locale. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire le circostanze di quanto accaduto.

Una vicenda agghiacciante quella che arriva dal Lago di Garda, più precisamente dalle sue sponde lombarde, nella frazione Campagna di Lonato del Garda. All'interno di un'abitazione privata sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, lui di 61 anni e lei di 62, entrambi cittadini.

