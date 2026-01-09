Shock in casa | marito e moglie trovati morti

Una tragica scoperta si è verificata nelle ultime ore sulle sponde lombarde del Lago di Garda, nella frazione Campagna di Lonato del Garda. Un marito e una moglie sono stati trovati senza vita, suscitando grande tristezza e attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Una vicenda agghiacciante quella che arriva dal Lago di Garda, più precisamente dalle sue sponde lombarde, nella frazione Campagna di Lonato del Garda. All'interno di un'abitazione privata sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, lui di 61 anni e lei di 62, entrambi cittadini.

