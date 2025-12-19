Bergamo cambio al vertice di tre stazioni dei carabinieri | in arrivo tre giovani marescialli
L’AVVICENDAMENTO. Bergamo Alta, Bergamo Bassa e Alzano Lombardo hanno da poche settimane nuovi comandanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Carabinieri, tre giovani alla guida delle stazioni di Bergamo Alta, Bassa e Alzano
Leggi anche: Tre nuovi marescialli in forza al Comando provinciale dei carabinieri
Bergamo, cambio al vertice di tre stazioni dei carabinieri: in arrivo tre giovani marescialli.
Bergamo, cambio al vertice di tre stazioni dei carabinieri: in arrivo tre giovani marescialli - Si tratta di tre giovani marescialli, già operativi sul territorio, chiamati a guidare presìdi strategici dell’Arma. ecodibergamo.it
Cambio al vertice della caserma dei carabinieri di Bergamo: Corbo è il nuovo comandante - Il nuovo comandante della compagnia è il Capitano Massimiliano Corbo. bergamonews.it
Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de L'Eco di Bergamo di oggi Per gli aggiornamenti: www.ecodibergamo.it Per la copia digitale del quotidiano: https://edicoladigitale.ecodibergamo.it/sesaab/pageflip/swipe/ecodibergamo/20241231eco - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.