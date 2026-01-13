carabinieri avvicendamenti a gesualdo e montefusco

I carabinieri annunciano un cambio al comando delle stazioni di Gesualdo e Montefusco. Il Maresciallo Capo Vincenzo Vitale assume la guida della Stazione di Gesualdo, che comprende anche il territorio di Villamaina. Questa rotazione si inserisce nel normale processo di aggiornamento delle figure di comando, con l’obiettivo di garantire un servizio efficace e presente sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Maresciallo Capo Vincenzo Vitale è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Gesualdo, presidio territoriale con competenza anche sul comune di Villamaina. Il sottufficiale proviene dalla Stazione Carabinieri di Montefusco, dove gli subentra il Maresciallo Roberto Centrella. Quest’ultimo, militare di comprovata esperienza e professionalità, è stato chiamato a guidare il presidio che estende la propria competenza anche ai comuni di Santa Paolina e Torrioni. Le Stazioni dei Carabinieri rappresentano il cuore pulsante della presenza dell’Arma sul territorio: non solo presidio fondamentale per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche punto di riferimento quotidiano per i cittadini, garantendo prossimità, ascolto e sostegno alle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

