Calciomercato sorpasso Atalanta per Raspadori | Roma beffata

L’Atalanta ha sorpassato la Roma nella trattativa per Giacomo Raspadori, inserendosi con decisione nelle ultime ore. La squadra bergamasca sembra aver superato la concorrenza, anche quella dell’Atletico Madrid, con cui la Roma aveva già raggiunto un accordo di massima. La situazione del calciomercato si definisce così, con un importante cambio di scenario per il futuro dell’attaccante.

L' Atalanta si inserisce con decisione nella corsa a Giacomo Raspadori e, nelle ultime ore, avrebbe sorpassato la Roma, che nei giorni scorsi aveva raggiunto un accordo di massima con l' Atletico Madrid per l'attaccante. La trattativa resta comunque in fase di definizione e non si è ancora arrivati alla fumata bianca. In caso di chiusura positiva, Raspadori ritroverebbe a Bergamo Gianluca Scamacca.

