L’Atalanta monitora con attenzione la situazione di Giacomo Raspadori, attaccante di 25 anni, nel contesto delle trattative di mercato. La società bergamasca valuta un possibile inserimento nell’affare con l’Atletico Madrid, cercando di superare le concorrenti di Napoli e Roma. Raspadori, attualmente in orbita italiana, rappresenta un’opportunità interessante per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.

Bergamo, 12 gennaio – L’Atalanta è alla finestra per Giacomo Raspadori, attaccante già seguito in estate, pronta a inserirsi nell’affare con l’Atletico Madrid per riportare in Italia il non ancora 26enne attaccante emiliano, che fino a domenica sembrava sicuro promesso sposo della Roma. L’ex Sassuolo e Napoli non avrebbe ancora accettato il trasferimento in gialloross o e lo stesso Atletico Madrid non sarebbe convinto dalla proposta romanista di un prestito oneroso a 2 milioni e un riscatto a giugno a 18,5. E nemmeno la corte del Napoli, che lo vorrebbe riportare sotto il Vesuvio per cercare di conquistare il terzo scudetto con gli azzurri, per ora sembra averlo convinto a lasciare i biancorossi madrileni, con cui finora non ha impattato nella Liga con 12 presenze, zero gol e un assist, segnando un gol in Champions e uno in Coppa del Re per un totale di 15 presenze, 2 gol e 3 assist giocando appena 424 minuti con i Colchoneros. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Raspadori, l’Atalanta prova il sorpasso su Napoli e Roma

