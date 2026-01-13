Calciomercato Serie A | blitz di Ottolini in Spagna il Napoli vicino al colpo per giugno nome nuovo per Fiorentina e Inter

Nel calciomercato della Serie A, Ottolini ha effettuato un blitz in Spagna, avvicinando il Napoli a un possibile acquisto per giugno. Contestualmente, si fanno avanti nuovi nomi per Fiorentina e Inter. Queste mosse indicano un mercato in movimento, con club che pianificano le strategie future per rinforzare le proprie rose.

. Le notizie della serata Una serata ricca di movimenti e strategie quella appena trascorsa, con le big di Serie A attivissime su più tavoli, come riportato da Gianluca Di Marzio. La copertina spetta alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: blitz di Ottolini in Spagna, il Napoli vicino al colpo per giugno, nome nuovo per Fiorentina e Inter Leggi anche: Calciomercato Napoli, nuovo nome per gennaio: Manna pronto al colpo da 40 milioni Leggi anche: Calciomercato Inter, nome nuovo dalla Croazia: trattativa già avviata! Blitz di Marotta e Ausilio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calciomercato Serie A: blitz di Ottolini in Spagna, il Napoli vicino al colpo per giugno, nome nuovo per Fiorentina e Inter - Calciomercato Serie A: blitz di Ottolini in Spagna, il Napoli vicino al colpo per giugno, nome nuovo per Fiorentina e Inter. calcionews24.com

Calciomercato Serie B: Ambrosino al Venezia, Buso al Mantova, Viti verso la Samp https://tinyurl.com/2dasaj4f #calciomercatoserieb #serieb - facebook.com facebook

Calciomercato Serie A: doppio colpo #Lecce, #Maldini sotto i riflettori Mentre il campionato va avanti, il mercato non si ferma... #ToroNews #TorinoFC #Torino Il punto sul #calciomercato della #SerieA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.