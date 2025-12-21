Calciomercato Napoli nuovo nome per gennaio | Manna pronto al colpo da 40 milioni

Calciomercato Napoli, nuovo nome per gennaio: Manna pronto al colpo da 40 milioni Manca poco all’apertura della finestra del mercato invernale e il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare il centrocampo. La società sta valutando diverse opportunità per rafforzare la rosa e migliorare le prestazioni durante la seconda parte della stagione.

Il Napoli sta esplorando nuove piste per rinforzare la mediana in vista della finestra di gennaio. Tra i nomi emersi figura Tyler Adams, mediano statunitense in forza al Bournemouth. Manna stregato dal talento della Premier: il costo del cartellino . Il Napoli accelera sul mercato a centrocampo, e nelle ultime ore ha spuntato un nome nuovo. Il protagonista è Tyler Adams, centrocampista statunitense classe 1999. Secondo quanto riportato, il club inglese avrebbe fissato il valore del cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro, un prezzo considerato sostenibile da diverse squadre interessate.

Calciomercato Napoli, nome nuovo per il centrocampo: Manna punta ad un colpo simile alla McTominay. Le ultimissime su questo affare - I dettagli Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo con l’avvici ... calcionews24.com

Nuovo centrocampista Napoli, sfuma già un nome: hanno chiesto 40 milioni - Lo era già da prima, subito dal gong finale estivo, e figuriamoci adesso con l’emergenza assoluta in mediana tra le assen ... msn.com

#ManchesterUnited, #Amorim torna a parlare del futuro di #Mainoo #Calciomercato #Napoli - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, Manna prima di Napoli-Milan: «Mainoo Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori alla... x.com

