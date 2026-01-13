Calciomercato Roma dopo Vaz ecco subito un altro colpo | atteso domani in città

Da ilnerazzurro.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Robinio Vaz, la Roma si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Donyell Malen. L’operazione, attesa domani in città, rappresenta un altro passo nelle strategie di mercato del club, che mira a consolidare la rosa per la stagione in corso. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli dell’accordo e sui prossimi sviluppi.

Calciomercato Roma. Dopo aver concluso con successo l’acquisto di Robinio Vaz, la Roma punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con l’arrivo di Donyell Malen. Il club giallorosso sta lavorando con determinazione per chiudere la trattativa e portare l’attaccante olandese nella capitale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Malen potrebbe sbarcare a Roma già nella giornata di domani per definire tutti i dettagli del trasferimento. Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha confermato che Frederic Massara è attivamente impegnato nel perfezionare l’operazione, mentre in casa Roma filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Leggi anche: Roma, sprint Malen: atteso domani in città

Leggi anche: Robinio Vaz atteso in serata a Roma: fissate le visite mediche

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Roma è vicina a chiudere il primo colpo in attacco; La Roma batte il primo colpo per Gasperini: accordo vicino col Marsiglia per Robinio Vaz; Robinio in onore di Robinho, la banlieue e De Zerbi come maestri: Roma, chi è Vaz; Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola.

calciomercato roma dopo vazCalciomercato, la Roma chiude per Robinio Vaz e stringe per Malen. Raspadori all'Atalanta - La Roma consegna il primo rinforzo del mercato invernale a Gian Piero Gasperini. iltempo.it

calciomercato roma dopo vazLIVE | Calciomercato: in serata l’arrivo di Robinio Vaz, scatto finale per Malen - Articolo completo: LIVE | Calciomercato: in serata l’arrivo di Robinio Vaz, scatto finale per Malen dal blog Roma news L'articolo LIVE | Calciomercato: in serata l’arrivo di Robinio Vaz, scatto finale ... msn.com

calciomercato roma dopo vazCalciomercato Roma diretta, da Malen a Robinio Vaz e Dragusin: tutte le trattative di oggi live - E se Raspadori ha scelto l'Atalanta, i giallorossi stanno lavorando per chiudere tre colpi: Dragusin, Malen e Robinio Vaz. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.