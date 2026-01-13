Calciomercato Roma dopo Vaz ecco subito un altro colpo | atteso domani in città

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Robinio Vaz, la Roma si prepara a rafforzare il reparto offensivo con l’arrivo di Donyell Malen. L’operazione, attesa domani in città, rappresenta un altro passo nelle strategie di mercato del club, che mira a consolidare la rosa per la stagione in corso. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli dell’accordo e sui prossimi sviluppi.

Calciomercato Roma. Dopo aver concluso con successo l'acquisto di Robinio Vaz, la Roma punta a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con l'arrivo di Donyell Malen. Il club giallorosso sta lavorando con determinazione per chiudere la trattativa e portare l'attaccante olandese nella capitale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, Malen potrebbe sbarcare a Roma già nella giornata di domani per definire tutti i dettagli del trasferimento. Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, ha confermato che Frederic Massara è attivamente impegnato nel perfezionare l'operazione, mentre in casa Roma filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa.

