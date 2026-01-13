Calciomercato Raspadori sceglie un’altra meta italiana | Roma gelata

Nelle ultime ore, Giacomo Raspadori ha annunciato la sua decisione di trasferirsi all’Atalanta, optando per una nuova esperienza in Serie A e lasciando la Roma. La scelta sorprende gli addetti ai lavori e modifica gli equilibri del mercato calcistico italiano, offrendo a Bergamo un rinforzo importante e segnando un cambiamento nelle strategie dei club coinvolti.

Raspadori ha scelto l’Atalanta, sfuggendo alla Roma: un colpo inaspettato per Bergamo che riscrive le gerarchie del mercato calcistico. Nelle ore in cui il mercato alimenta attese e riscrive gerarchie, arriva una scelta che conta: l’attaccante dell’Atletico, tentato dalla Roma, va verso Bergamo. L’Atalanta piazza il colpo che sorprende più per il tempismo che per la logica, perché la coerenza del progetto nerazzurro continua a fare la differenza quando si entra nel merito delle decisioni dei calciatori. – tvplay.it Il segnale è netto: a parità di richieste e prestigio, la prospettiva tecnica e la centralità in un sistema rodato pesano quanto — e talvolta più — del blasone. 🔗 Leggi su Tvplay.it

