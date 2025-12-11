Serie A femminile un’altra italiana sceglie gli USA | Di Guglielmo verso San Diego La Roma perde un pezzo da novanta
Lucia Di Guglielmo, protagonista della Roma e della Nazionale italiana, si prepara a lasciare la Serie A femminile per trasferirsi negli Stati Uniti, approdando nella NWSL. Dopo Cantore e Boattin, anche la centrocampista romana sceglie di intraprendere una nuova sfida internazionale, segnando un altro importante trasferimento italiano verso il calcio statunitense.
Lucia Di Guglielmo, pilastro della Roma e della Nazionale italiana, si appresta a lasciare la Serie A femminile per trasferirsi in NWSL sulle orme di Cantore e Boattin. Ai dettagli la trattativa con San Diego Wave (di Mauro Munno) Si prospetta l’ennesimo trasferimento dalla Serie A femminile alla NWSL, il massimo campionato USA. Come appreso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
