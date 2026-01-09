Mercato Lecce ufficiale l’arrivo di Gandelman | contratto fino a giugno 2029 tutti i dettagli

Il Lecce ha ufficializzato l’ingaggio di Omri Gandelman, centrocampista israeliano classe 2000 proveniente dal KAA Gent. Il contratto, valido fino a giugno 2029, conferma l’intenzione della società di rafforzare il reparto mediano con un giocatore giovane e di prospettiva. La firma rappresenta un passo importante nel mercato estivo del club, che punta a consolidare la propria rosa in vista della stagione in corso.

