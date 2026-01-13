Calcio Foggia 1920 trattativa con Casillo e De Vitto per la cessione del club | accordo vicino?

Il Calcio Foggia 1920 potrebbe presto cambiare proprietà, con trattative avanzate con Casillo e De Vitto per la cessione del club. Dopo diverse settimane di colloqui, gli accordi sembrano vicini, anche se nulla è ancora definitivo. La situazione rimane sotto osservazione, con l’auspicio di una soluzione positiva per il futuro della società. Restano da attendere eventuali sviluppi che possano confermare o smentire le ipotesi attuali.

Che sia la volta buona? Visti i tempi e i precedenti, l'uso del condizionale è ancora suggerito. Ma questa volta gli scenari sembrano decisamente differenti. Il Calcio Foggia 1920 potrebbe cambiare realmente proprietà. Rumors parlano di un accordo di massima che sarebbe stato raggiunto tra.

