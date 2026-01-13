Calcio Foggia 1920 trattativa con Casillo e De Vitto per la cessione del club | accordo vicino?
Il Calcio Foggia 1920 potrebbe presto cambiare proprietà, con trattative avanzate con Casillo e De Vitto per la cessione del club. Dopo diverse settimane di colloqui, gli accordi sembrano vicini, anche se nulla è ancora definitivo. La situazione rimane sotto osservazione, con l’auspicio di una soluzione positiva per il futuro della società. Restano da attendere eventuali sviluppi che possano confermare o smentire le ipotesi attuali.
Che sia la volta buona? Visti i tempi e i precedenti, l'uso del condizionale è ancora suggerito. Ma questa volta gli scenari sembrano decisamente differenti. Il Calcio Foggia 1920 potrebbe cambiare realmente proprietà. Rumors parlano di un accordo di massima che sarebbe stato raggiunto tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Calcio Foggia, Chionna fa chiarezza sul futuro del club: "La cessione spetta alla proprietà, noi figura di supporto"
Leggi anche: "Foggia a Casillo e Devitto", club smentisce trattative in corso: "Notizie che destabilizzano l'ambiente"
Foggia a Casillo e De Vitto, club smentisce trattative in corso: Notizie che destabilizzano l'ambiente; FALSITA' CESSIONE Foggia, club smentisce trattative per la cessione a Casillo e De Vitto: “Nessuna offerta”; Il Foggia cambia proprietà? Trattativa con i proprietari dell'Heraclea; Campobasso, trattativa per Salines del Trapani.
Calcio Foggia, Casillo e De Vitto fanno sul serio: trattativa ai dettagli con Canonico - La cifra per l’acquisizione comprenderebbe anche l’attuale debitoria del club rossonero, a carico dei nuovi proprietari. foggiacittaaperta.it
"Foggia a Casillo e De Vitto", club smentisce trattative in corso: "Notizie che destabilizzano l'ambiente" - La società rossonera smentisce categoricamente il contenuto di un articolo apparso sulla testata Tuttomercatoweb, nella quale si annunciava una trattativa con gli attuali proprietari dell'Heraclea ... foggiatoday.it
"FALSITA' CESSIONE" Foggia, club smentisce trattative per la cessione a Casillo e De Vitto: “Nessuna offerta” - Calcio Foggia 1920, il club smentisce trattative per la cessione a Casillo e De VittoLa società rossonera: “Nessuna offerta ricevuta. statoquotidiano.it
Mister Mario Maitilasso a fine partita: Virtus Calcio Foggia - Bovino 18-0 #virtuscalciofoggia2015 #virtusfoggiacalcio #virtuscalciofoggia #Foggia #calcio - facebook.com facebook
l giocatore del Foggia calcio, Till Winkelmann, ha adottato due cagnolini di una cucciolata abbandonata vicino a un bidone dell'immondizia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.