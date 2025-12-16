Calcio Foggia Chionna fa chiarezza sul futuro del club | La cessione spetta alla proprietà noi figura di supporto

Il direttore generale del Calcio Foggia, Chionna, ha chiarito la situazione riguardante il futuro del club, sottolineando che la decisione sulla cessione spetta alla proprietà e che il ruolo del team è di supporto. Durante l’intervista, ha anche ringraziato lo staff tecnico e augurato un buon Natale ai tifosi e alla squadra.

L'occasione viene sfruttata per ringraziare lo staff tecnico e formulare gli auguri di buon Natale a tutta la Foggia rossonera. Ma ancor di più è propizia per fare un po' di chiarezza, mettere i classici puntini sulle "i" per fugare dubbi, correggere le imprecisioni e mettere a tacere certe voci.

CESSIONE Foggia, Chionna sulla cessione: “Da luglio ci sono state delle persone interessate” - L’amministratore giudiziario del club, Vito Chionna, ha fatto chiarezza sulle presunte offerte per l’acquisizione della società ... statoquotidiano.it

