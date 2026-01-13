Mario Burlò, imprenditore italiano, è stato recentemente rilasciato in Venezuela dopo più di 14 mesi di detenzione. Il suo avvocato, Maurizio Basile, ha commentato che l’operazione è stata complessa e che Burlò è stato accusato di terrorismo senza motivo. Questa vicenda ha suscitato attenzione per le sue implicazioni legali e diplomatiche, evidenziando le difficoltà di cittadini italiani coinvolti in contesti internazionali complessi.

« Ce l’abbiamo fatta anche questa volta, ma è stata davvero dura ». Sono le parole di Mario Burlò, l’imprenditore rilasciato in Venezuela dopo oltre 14 mesi di detenzione, riferite dal suo avvocato Maurizio Basile. Burlò è rientrato in Italia a bordo dell’aereo partito da Caracas ed è stato accolto all’aeroporto di Ciampino anche dai figli Gianna e Corrado. Secondo il legale, «al. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Burlò dopo il rilascio dal Venezuela: “Accusato di terrorismo senza motivo”

Leggi anche: Mario Burló "sta benone” e rientra con il volo di Stato: chi è e com’è stato liberato l’imprenditore torinese accusato di terrorismo

Leggi anche: Bielorussia, repressione senza fine: oppositori perseguitati anche dopo il rilascio dal carcere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa; Venezuela liberi Alberto Trentini e Mario Burlò | l’aereo da Roma è già partito.

Venezuela, in carcere 42 detenuti italiani con doppio passaporto: chi sono e cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, in carcere 42 detenuti italiani con doppio passaporto: chi sono e cosa sappiamo ... tg24.sky.it