Bielorussia repressione senza fine | oppositori perseguitati anche dopo il rilascio dal carcere
Le recenti liberazioni di prigionieri politici in Bielorussia non segnano una svolta reale sul piano dei diritti umani. Al contrario, secondo attivisti, osservatori internazionali e Nazioni Unite, il regime di Alexander Lukashenko continua a perseguitare gli oppositori anche dopo la scarcerazione, attraverso deportazioni forzate, privazione dei documenti e nuove forme di pressione. Il 13 dicembre scorso Minsk ha rilasciato 123 prigionieri, nell’ambito di un accordo che ha portato gli Stati Uniti a revocare alcune sanzioni commerciali. La maggior parte dei liberati è stata trasferita forzatamente all’estero: quasi tutti in Ucraina, altri in Lituania, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
