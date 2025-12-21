Le recenti liberazioni di prigionieri politici in Bielorussia non segnano una svolta reale sul piano dei diritti umani. Al contrario, secondo attivisti, osservatori internazionali e Nazioni Unite, il regime di Alexander Lukashenko continua a perseguitare gli oppositori anche dopo la scarcerazione, attraverso deportazioni forzate, privazione dei documenti e nuove forme di pressione. Il 13 dicembre scorso Minsk ha rilasciato 123 prigionieri, nell’ambito di un accordo che ha portato gli Stati Uniti a revocare alcune sanzioni commerciali. La maggior parte dei liberati è stata trasferita forzatamente all’estero: quasi tutti in Ucraina, altri in Lituania, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bielorussia, repressione senza fine: oppositori perseguitati anche dopo il rilascio dal carcere

