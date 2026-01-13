Mario Burló sta benone e rientra con il volo di Stato | chi è e com’è stato liberato l’imprenditore torinese accusato di terrorismo

Mario Burló, imprenditore torinese, è stato recentemente liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela e rientra in Italia con un volo di Stato. La sua vicenda, che ha coinvolto accuse di terrorismo, ha suscitato grande attesa da parte della famiglia, in particolare della figlia Gianna, 22 anni. Questa restituzione della libertà rappresenta un importante sviluppo nel caso, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook

