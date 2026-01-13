Mario Burló sta benone e rientra con il volo di Stato | chi è e com’è stato liberato l’imprenditore torinese accusato di terrorismo

Mario Burló, imprenditore torinese, è stato recentemente liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela e rientra in Italia con un volo di Stato. La sua vicenda, che ha coinvolto accuse di terrorismo, ha suscitato grande attesa da parte della famiglia, in particolare della figlia Gianna, 22 anni. Questa restituzione della libertà rappresenta un importante sviluppo nel caso, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

Per la figlia Gianna, 22 anni, la liberazione del padre Mario Burlò recluso nel carcere di El Rodeo, in Venezuela, era un desiderio tanto grande che sembrava irrealizzabile. “Il 3 gennaio ero a Roma e ho lanciato una monetina nella fontana di Trevi chiedendo che si avverasse – racconta la ragazza. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

