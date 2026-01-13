Mario Burló sta benone e rientra con il volo di Stato | chi è e com’è stato liberato l’imprenditore torinese accusato di terrorismo
Mario Burló, imprenditore torinese, è stato recentemente liberato dal carcere di El Rodeo in Venezuela e rientra in Italia con un volo di Stato. La sua vicenda, che ha coinvolto accuse di terrorismo, ha suscitato grande attesa da parte della famiglia, in particolare della figlia Gianna, 22 anni. Questa restituzione della libertà rappresenta un importante sviluppo nel caso, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.
Per la figlia Gianna, 22 anni, la liberazione del padre Mario Burlò recluso nel carcere di El Rodeo, in Venezuela, era un desiderio tanto grande che sembrava irrealizzabile. “Il 3 gennaio ero a Roma e ho lanciato una monetina nella fontana di Trevi chiedendo che si avverasse – racconta la ragazza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela
Leggi anche: Mario Burlò, chi è l’imprenditore torinese liberato insieme a Trentini dopo 14 mesi di detenzione in Venezuela
Mario Burló "sta benone” e rientra con il volo di Stato: chi è e com’è stato liberato l’imprenditore torinese accusato di terrorismo - Non ricordava a memoria i recapiti dei suoi familiari e, per questo, non poteva telefonargli. torinotoday.it
Apprendo con gioia la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. È un risultato significativo che conferma l’efficacia dell’azione diplomatica italiana e la collaborazione istituzionale dimostrata dalle autorità venezuelane. Una notizia positiva che - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.