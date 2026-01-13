‘Buen camino’ sorpassa ‘Quo vado?’ è il film italiano con il maggior incasso di sempre
(Adnkronos) – Un nuovo record per Checco Zalone. 'Buen Camino', la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficiale il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65.689.125 euro, con 8.157.202 spettatori. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il successo di "Buen Camino" continua a anche nella nostra Sala... lo proporremo nuovamente il prossimo weekend" #zalone #Cinema #GennaroNunziante #checcozalone #cinem #medusafilm #buencamino - facebook.com facebook
Buen Camino di Checco Zalone supera i 65 milioni di euro al botteghino e mette nel mirino il record di Avatar e Quo Vado per diventare il film più redditizio della storia del cinema in Italia x.com
