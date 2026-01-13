Brics Europa e Sud globale | l’India che costruisce ponti e la finestra aperta per l’Italia

L’India si distingue nel panorama internazionale per la sua volontà di favorire dialogo e collaborazione tra i Brics, l’Europa e il Sud globale. In un contesto di crescente polarizzazione globale, questa strategia apre nuove opportunità per l’Italia di rafforzare i rapporti con il paese asiatico e partecipare attivamente a un network di relazioni più equilibrato e inclusivo.

(Adnkronos) – Mentre Donald Trump accelera la scomposizione dell’ordine internazionale e riapre la competizione tra blocchi, l’India sceglie una traiettoria diversa: non la contrapposizione, ma la connessione. La presidenza indiana dei Brics, il riavvio decisivo dell’accordo di libero scambio con l’Unione europea, le visite ravvicinate di leader come Friedrich Merz ed Emmanuel Macron e la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: India alla guida dei Brics nel 2026: Nuova Delhi punta sul Sud globale Leggi anche: L’India cambia pelle: la nuova potenza industriale globale che sfida la Cina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sud globale: o si allea adesso o sarà una colonia trumpiana. Come l’Europa; Il mondo «si farà in quattro»; Trump e il nuovo ordine mondiale Usa; L’America latina ora si sente nel mirino: «Golpe coloniale». Brics, Europa e Sud globale: l’India che costruisce ponti e la finestra aperta per l’Italia - La presidenza indiana dei Brics offre un’occasione ideale per collegare il Piano Mattei all’Africa, dove i Brics godono di grande credibilità. adnkronos.com

Gli Usa si isolano, l’Ue sta ferma, i Brics+ ne approfittano: il 2025 ha cambiato l’ordine mondiale - Le economie emergenti hanno un motore economico reale e dinamico. ilfattoquotidiano.it

FOCUS CINITALIA Tre proposte per lo sviluppo inclusivo dei paesi Brics - Il presidente Xi Jinping ha presentato al Vertice dei paesi avanguardia del Sud globale, alcune proposte per sostenere lo spirito di apertura, inclusività, cooperazione vantaggiosa per tutti, ... milanofinanza.it

Boston Consulting Group prevede la fine del sistema di libero scambio globale, sostituito da un ordine commerciale più frammentato e organizzato attorno a dei «nodi» (USA, Cina, Europa e Brics+). x.com

Dopo Caracas. L’ordine trumpiano va stretto al pianeta multipolare. L’Europa, intesa come team dei principali Stati del versante occidentale, deve affidarsi al suo soft power e cooperare con i Brics per la costruzione di un ordine politico adeguato. Soltanto così - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.