BonveccHI Chiesanuova sfiorata l’impresa

Il Chiesanuova, nella ripresa post natalizia, ha dimostrato di essere vicina a un risultato importante. Dopo aver conquistato una vittoria significativa contro la Fermana, la squadra ha sfiorato un ulteriore successo contro la Chiesanuova, confermando il buon stato di forma e la crescita del team. La partita ha evidenziato la determinazione e il potenziale di questa formazione, rivelando segnali positivi per il proseguo della stagione.

La ripresa post sosta natalizia spesso riserva sorprese e per poco domenica il Chiesanuova non ha realizzato il secondo capolavoro dopo la vittoria sulla Fermana. Stavolta contro l'ambizioso K-Sport Montecchio che si presentava secondo, trionfatore in Coppa Italia e con una rosa da serie D, è finita 0-0 al Don Guido Bibini. Un risultato scaturito da 93' nei quali il team di Mariotti ha sofferto un po' i primi 25', poi ha giocato meglio dei rivali, creando i presupposti per la vittoria. Solo due parate di Cerretani e un erroraccio di Mongiello al 90' non hanno infiocchettato la prestazione maiuscola.

