Finalmente 3 punti Bonvecchi | Sono da elogiare i giocatori del Chiesanuova

Mister Mariotti alla vigilia ci aveva detto che a Chiesanuova era stata una settimana complicata, la più brutta da gestire da quando è subentrato a Mobili. Proprio nel momento peggiore, col morale persino più basso dell’ultimo posto in classifica dopo il ko nello spareggio a Jesi, i biancorossi sono tornati a vincere. Uno a zero al Fabriano Cerreto a distanza di due mesi dall’altro 1-0, al Montefano, nell’altra e unica gioia di questo quarto campionato di Eccellenza. A differenza delle ultime uscite, specie con l’Osimana, il Chiesanuova è stato più concreto, per la seconda volta con Mariotti non ha subito gol e soprattutto ha centrato la prima vittoria col tecnico pesarese (prima due sconfitte e tre pari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

