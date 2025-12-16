L’impresa Chiesanuova quarta vittoria di fila Mariotti | Ora contano i punti

Il Chiesanuova centra la quarta vittoria di fila grazie a un gol spettacolare di Pasqui, che sorprende con un tocco da centravanti. Mariotti sottolinea l'importanza di concentrarsi sui punti in vista delle prossime sfide. La squadra si mostra in forma, portando avanti un percorso positivo e consolidando la propria posizione in classifica.

Un ..Pasqui per Babbo Natale. Il guizzo dell’esterno, un gol da centravanti girandosi spalle alla porta e calciando senza pensarci, ha regalato al Chiesanuova la quarta vittoria consecutiva. Un poker favoloso, impensabile poche settimane fa e seconda striscia più vincente per il club in Eccellenza. La conferma delle conferme che i biancorossi sono rinati, sia a livello di risultati che di sicurezza e prestazioni. Domenica ad esempio la squadra di Mariotti l’ha sbloccata presto e poi ha controllato senza troppi patemi i gialloblu e per la seconda volta in quattro incontri ha tenuto immacolata la porta. Sport.quotidiano.net

