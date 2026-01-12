Nella serata di sabato 10 gennaio, i residenti di Casamassima hanno riferito di aver udito un forte boato e di aver osservato un intenso bagliore in campagna. L’evento ha generato curiosità e attira l’attenzione sul possibile avvistamento di un meteorite, confermato anche da alcuni testimoni. Si tratta di un episodio che resta ancora avvolto nel mistero, lasciando aperta la possibilità di ulteriori approfondimenti.

Mistero a Casamassim a. I cittadini hanno “avvertito un boato seguito da un forte bagliore” nella serata di sabato 10 gennaio. I video dell’accaduto, con il lampo di luce che si vede all’orizzonte, nelle campagne, e il rumore, sono stati rapidamente diffusi sui social. Ma di cosa si trattava? Due le ipotesi possibili: o nelle campagne del barese, attorno alle 18.40 è caduta proprio una parte di meteorite, oppure a schiantarsi al suolo sono stati alcuni detriti di un meteorite di passaggio. Sui social, intanto, non si parla d’altro. Sul gruppo “ Amo Casamassima “, sono certi: “Il video mostra chiaramente il passaggio di una meteora ovvero un frammento di roccia proveniente dallo spazio che, entrando nell’atmosfera terrestre, genera un intenso lampo di luce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il forte boato e il bagliore in campagna, mistero a Casamassima: “È caduto un meteorite” – Video

Leggi anche: Un bagliore illumina il cielo seguito da un boato: l'ipotesi di un meteorite caduto nelle campagne di Casamassima

Leggi anche: Bagliore di luce e boato a Casamassima: "Ipotesi frammento di meteorite"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mistero per il forte boato e bagliore nelle campagne del Barese: tremano i vetri delle case e decine di segnalazioni di allarme; Bagliore di luce e boato a Casamassima: Ipotesi frammento di meteorite; Casamassima, boato e bagliore nelle campagne: ipotesi meteorite | Il video; Boato e bagliore nel Barese, paura tra Turi, Casamassima e Valenzano: ipotesi meteorite.

Boato e bagliore nei cieli, mistero in Puglia: i video del fenomeno, ipotesi bolide - Lo strano e finora misterioso fenomeno, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso 10 gennaio, è stato segnalato a più riprese in Puglia e registrato ... msn.com