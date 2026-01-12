Un bagliore illumina il cielo seguito da un boato | l' ipotesi di un meteorite caduto nelle campagne di Casamassima

Nelle campagne tra Turi e Casamassima, nel Barese, si è verificato un fenomeno luminoso seguito da un boato. Una telecamera di videosorveglianza ha catturato un bagliore nel cielo e un'esplosione apparente, alimentando l'ipotesi di un meteorite. L’evento, osservato e registrato, suscita interesse e attenzione nella zona, senza yet conferme ufficiali sulla natura del fenomeno.

