Un bagliore illumina il cielo seguito da un boato | l' ipotesi di un meteorite caduto nelle campagne di Casamassima
Nelle campagne tra Turi e Casamassima, nel Barese, si è verificato un fenomeno luminoso seguito da un boato. Una telecamera di videosorveglianza ha catturato un bagliore nel cielo e un'esplosione apparente, alimentando l'ipotesi di un meteorite. L’evento, osservato e registrato, suscita interesse e attenzione nella zona, senza yet conferme ufficiali sulla natura del fenomeno.
Un bagliore illumina il cielo e le campagne tra Turi e Casamassima, nel Barese. Il fenomeno è stato registrato da una telecamera di videosorveglianza che inquadra una strada e l'area circostante e riprende in maniera nitida quella che sembra un'esplosione. Il video del presunto meteorite caduto. 🔗 Leggi su Today.it
