Blitz con gli amici nel parco acquatico | minore ferito

Un gruppo di giovani ha effettuato un blitz nel parco acquatico di Cilavegna, uno dei più estesi della Lomellina. Durante l’accesso non autorizzato, un minore è rimasto ferito. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno valutando i dettagli dell’accaduto. La sicurezza e la tutela dei minori sono al centro delle indagini in corso.

È entrato, con alcuni amici, nell’impianto natatorio di Cilavegna, uno dei più grandi della Lomellina. Ma la bravata del ragazzino, minorenne così come gli amici che erano con lui, ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più serio. Una volta all’interno dell’impianto, e per cause che sono ancora in fase di definizione, è scivolato in una delle vasche all’interno della quale si trovava una minima quantità di acqua, riportando delle contusioni. A quel punto chi era con lui ha chiesto l’intervento dei soccorsi e l’intrusione è stata smascherata. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito Leggi anche: Maxi investimento al Camping Village Tahiti: "Un parco acquatico e 24 nuove casette" Leggi anche: 30 beluga stanno per essere soppressi dal parco acquatico perché mantenerli costa troppo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito. Blitz con gli amici nel parco acquatico: minore ferito - È entrato, con alcuni amici, nell’impianto natatorio di Cilavegna, uno dei più grandi della Lomellina. ilgiorno.it

Amici Animali Lecco - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.