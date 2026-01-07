Maxi investimento al Camping Village Tahiti | Un parco acquatico e 24 nuove casette

Il Camping Village Tahiti al Lido della Nazioni amplia la propria struttura con un investimento di circa 30 milioni di euro, portando la superficie totale da 13 a 26 ettari. La novità principale è l'apertura di un parco acquatico e di 24 nuove casette, che arricchiscono l'offerta di servizi e sistemazioni per i visitatori, garantendo un’esperienza più completa e confortevole in un’area già apprezzata per la sua posizione e qualità.

Il camping Village Tahiti al Lido della Nazioni raddoppia, passando da 13 a 26 ettari di superficie occupata con un investimento di circa 30 milioni di euro. "Il progetto nasce in realtà – dice il direttore Gianmaria Cappellano Rizzardi – nel 2019, ma poi ci fu il Covid e venne posticipato. Abbiamo realizzato quest’anno 24 nuove casette e 43 piazzole e il prossimo altre 26 casette per complessive 50, e 83 piazzole ex novo, oltre ad un grande parco acquatico con un percorso che, tra l’altro, andrà anche a creare un boschetto di essenze autoctone di 15mila metri quadri e una nuova pista ciclabile che collegherà il lido delle Nazioni a San Giuseppe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi investimento al Camping Village Tahiti: "Un parco acquatico e 24 nuove casette" Leggi anche: 30 beluga stanno per essere soppressi dal parco acquatico perché mantenerli costa troppo Leggi anche: Due orche abbandonate in un parco acquatico chiuso stanno morendo di solitudine: il video straziante La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maxi investimento al Camping Village Tahiti: Un parco acquatico e 24 nuove casette. VACANZE OPEN AIR È BOOM A CHIOGGIA, +20% NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2025 Numeri in forte crescita per il turismo open air: nei primi dieci mesi del 2025 i camping di Chioggia, Sottomarina e Isola Verde registrano un +20% di presenze, pari a oltre 1, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.