Blitz all' alba stanata maxi organizzazione di ladri d' appartamento | carcere per 38 persone
Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito un maxi blitz che ha portato all’arresto di 38 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere, furti in appartamento, ricettazione e truffe aggravate. L’operazione ha coinvolto un'importante organizzazione criminale attiva nel settore dei furti in abitazione, mettendo in sicurezza numerose vittime e contribuendo alla lotta contro la criminalità.
Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di 38 soggetti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
