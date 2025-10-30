Milano maxi operazione antidroga | 19 in carcere tra cui la donna ritenuta a capo dell' organizzazione

Operazione antidroga a Milano: all’alba carabinieri e polizia penitenziaria hanno eseguito 19 arresti su ordine del Gip di Milano, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda meneghina. Le indagini, avviate nel carcere di Opera, hanno smantellato una piazza di spaccio legata al clan Calaiò, attiva nella zona della Barona e diretta da una donna ritenuta figura di vertice dell’organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, maxi operazione antidroga: 19 in carcere, tra cui la donna ritenuta a capo dell'organizzazione

