Traffico di sostanze dopanti maxi blitz dei Nas all' alba nel mondo del bodybuilding

All'alba di giovedì i carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione a oltre 60 decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Traffico di sostanze dopanti, maxi blitz dei Nas all'alba nel mondo del bodybuilding

