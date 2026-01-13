Nel bilancio di previsione comunale, si conferma l’assenza di variazioni su Imu e Irpef, garantendo stabilità alle famiglie e alle imprese di Lauretano. Questa decisione, mantenuta anche nell’ultimo esercizio, riflette l’impegno dell’amministrazione a offrire un quadro fiscale stabile. Nel frattempo, il Giubileo ha visto l’arrivo di circa 5.000 bus, sottolineando l’importanza di un evento di grande portata per la città.

Nessun aumento di Imu e Irpef per le famiglie e le imprese lauretane per l’intera consiliatura. Una promessa che viene mantenuta anche nell’ultimo bilancio di previsione dove, infatti, restano inalterate tutte le tasse comunali. Loreto andrà presto al voto e il gruppo al governo si prepara alla prossima tornata elettorale: "C’è del lavoro da continuare per il futuro vogliamo aprire il confronto con personalità e soggetti che abbiano la volontà di portare nuove idee e nuovi contributi per Loreto", ha detto il sindaco accanto agli assessori Giovanni Tanfani (Bilancio e Lavori Pubblici), Nazzareno Pighetti (Servizi sociali) e Daniela Romanini (Politiche della Famiglia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Imu e Irpef: tutto invariato. Giubileo: 5mila i bus arrivati

