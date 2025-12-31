Gragnano approvato il bilancio | Imu Irpef e servizi rimangono invariati

Il Comune di Gragnano ha approvato il bilancio preventivo 2026, che si attesta a circa 4,69 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2025. La riduzione deriva principalmente dalla conclusione di interventi nelle scuole finanziati dal PNRR e dalla modifica di alcune imposte. Per l’anno in corso, IMU, IRPEF e servizi pubblici rimangono invariati. La gestione mira a garantire stabilità finanziaria e continuità dei servizi per i cittadini.

Quadra a 4.689.297,08 euro il bilancio preventivo 2026 del Comune di Gragnano in diminuzione rispetto all'assestato 2025 per effetto soprattutto di minori trasferimenti in conto capitale (si concludono infatti gli interventi sulle due scuole finanziati dal Pnrr) e della modifica da tassa a.

