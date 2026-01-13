Bignami FdI | In contatto con Protezione Civile e prefetti

Bignami di Fratelli d’Italia ha dichiarato di essere in costante contatto con la Protezione Civile e i prefetti locali, monitorando attentamente la situazione dopo le recenti scosse di terremoto in Romagna. L’obiettivo è garantire un'assistenza tempestiva e coordinata alle comunità colpite, valutando le misure di sicurezza e supporto necessarie. La comunicazione ufficiale sottolinea l’impegno delle autorità nel gestire con attenzione questa fase di emergenza.

“Sto seguendo l’evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto che si sono registrate in Romagna. Ho ricevuto informazioni rincuoranti sia dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sia dai prefetti delle aree interessate, Raffaele Ricciardi e Rinaldo Argentieri che ringrazio per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

