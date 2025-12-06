Atreju 2025 Bignami FdI | Contenti di poterci confrontare con amici e avversari

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2025 "Atreju costituisce da sempre per la comunità della destra giovanile e non solo, un momento di gioia, di festa, e soprattutto di confronto, di dibattito e di dialogo. Siamo contenti di ospitare tanti amici di destra, ma anche tanti avversari politici con cui in questa sede ci si può confrontare" così il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, a margine dell'inaugurazione di Atreju 2025. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atreju 2025, Bignami (FdI): "Contenti di poterci confrontare con amici e avversari"

Argomenti simili trattati di recente

Inizia ufficialmente #Atreju! Da oggi al 14 dicembre vi aspettiamo a Castel Sant’Angelo per parlare dell’Italia, che è tornata forte grazie a Giorgia #Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Atreju 2025, Bignami (FdI): "Contenti di poterci confrontare con amici e avversari" - "Atreju costituisce da sempre per la comunità della destra giovanile e non solo, un momento di gioia, di festa, e soprattutto di confronto, di dibattito e di dialogo. Scrive ilgiornale.it

Atreju 2025, il taglio del nastro per la kermesse di FdI nei giardini di Castel Sant'Angelo - E' stato tagliato il nastro dell'inaugurazione di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia, apertasi a Castel Sant'Angelo. Secondo ilgiornale.it

Taglio del nastro per Atreju, fino al 14 la kermesse di Fdi a Castel Sant'Angelo - Un'arena di confronto con i dibattiti sull'attualità, ma anche un villaggio di Natale formato famiglia, presenti quasi tutti i leader di partito ... rainews.it scrive

Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video - L'albero di Natale, rigorosamente rosso, bianco e verde, un grande pupazzo natalizio, ma anche la stella cometa fanno da cornice al villaggio natalizio di Atreju. Riporta adnkronos.com

Atreju: al via la festa di Fdi, taglio del nastro con Donzelli e Arianna Meloni - Si è aperta ufficialmente con il taglio del nastro da parte di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, e Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, Atreju 2025, la k ... Scrive msn.com

Atreju, via alla kermesse di FdI (con Gualtieri): da Conti a Venier, chi c'è e chi no a Castel Sant'Angelo - E dal profilo Instagram di Atreju ecco che arriva, puntuale, la punzecchiatura social: «Con noi mai nessuno ha ricorso all’uscita ... Lo riporta msn.com