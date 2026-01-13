Terremoto Bignami FdI | In contatto con Protezione Civile e prefetti Attivato ogni intervento utile per controlli e sicurezza
Il terremoto in Romagna ha richiesto immediati interventi da parte delle autorità. Bignami di FdI ha dichiarato di essere in contatto con Protezione Civile e prefetti, attivando tutte le misure necessarie per garantire controlli e sicurezza. La situazione è in monitoraggio costante per valutare eventuali sviluppi e assicurare un intervento tempestivo e efficace.
"Sto seguendo l'evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto che si sono registrate in Romagna. Ho ricevuto informazioni rincuoranti sia dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sia dai prefetti delle aree interessate, Raffaele Ricciardi e Rinaldo Argentieri che ringrazio per.
