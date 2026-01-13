Biglietti Inter Juve partita oggi la vendita | come acquistare

Sono aperte le vendite dei biglietti per la partita tra Inter e Juventus, prevista a San Siro nel weekend del 15 febbraio. La data e l’orario ufficiali saranno comunicati prossimamente. Per acquistare i biglietti, è possibile consultare i canali ufficiali della società e i rivenditori autorizzati. È importante prenotare in anticipo per assicurarsi un posto in questa sfida importante del campionato.

Biglietti Inter Juve. L’ Inter si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il big match contro la Juventus, in programma a San Siro nel weekend del 15 febbraio, con data e orario ancora da definire ufficialmente. Una sfida che catalizza l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori e che, come da tradizione, richiama una grande richiesta di biglietti. La vendita dei tagliandi è partita oggi, martedì 13 gennaio, esclusivamente online sul sito ufficiale inter.ittickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata è necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del club, e aver correttamente associato al proprio profilo la tessera Siamo Noi o la membership Inter Club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

