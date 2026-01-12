I Carabinieri di Biancavilla hanno arrestato un 33enne di Catania in flagranza di reato durante una truffa ai danni di un’anziana a Santa Maria di Licodia. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di sventare il raggiro chiamato “truffa del Carabiniere”. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi ai danni di cittadini anziani nella regione.

Intervento rapido dei Carabinieri. Una vera e propria corsa contro il tempo ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, di bloccare e arrestare un 33enne domiciliato a Catania mentre stava mettendo in atto la cosiddetta "truffa del Carabiniere" ai danni di un'anziana residente a Santa Maria di Licodia, nel Catanese. L'uomo è stato fermato in flagranza di reato, sulla base degli elementi raccolti, che saranno ora valutati in sede giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza. Le segnalazioni degli anziani e l'allarme.

© Dayitalianews.com - Truffa dell’anziana sventata a Santa Maria di Licodia: 33enne arrestato in flagranza

