Benedict Klöckner apre i Pomeriggi musicali al Mic viaggio tra Bach Kodály e Sollima

Benedict Klöckner inaugura i “Pomeriggi musicali al Mic” con un programma che comprende composizioni di Bach, Kodály e Sollima. Questa iniziativa, parte della quattordicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica 2025/26, è organizzata da Emilia Romagna Festival. Gli eventi offrono un’occasione di ascolto e approfondimento musicale, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della regione.

