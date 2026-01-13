Benedict Klöckner apre i Pomeriggi musicali al Mic viaggio tra Bach Kodály e Sollima
Benedict Klöckner inaugura i “Pomeriggi musicali al Mic” con un programma che comprende composizioni di Bach, Kodály e Sollima. Questa iniziativa, parte della quattordicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica 2025/26, è organizzata da Emilia Romagna Festival. Gli eventi offrono un’occasione di ascolto e approfondimento musicale, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e culturale della regione.
Al via i concerti dei “Pomeriggi musicali al Mic” nell’ambito della quattordicesima edizione di ERF&TeatroMasiniMusica 202526, organizzata da Emilia Romagna Festival. Il primo appuntamento è domenica 18 gennaio, al Museo Internazionale delle Ceramiche con Benedict Klöckner, violoncellista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
