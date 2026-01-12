Il Conservatorio Cimarosa apre il 2026 tra Bach e la grande chitarra internazionale

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino avvia il 2026 con due eventi che sottolineano il suo impegno nella formazione musicale e nella promozione internazionale. Con un focus su Bach e sulla grande chitarra, l’istituzione rafforza il suo ruolo come punto di riferimento culturale nel territorio, offrendo opportunità di approfondimento e confronto nel settore musicale.

Avellino – Il Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino inaugura il nuovo anno con due importanti iniziative che uniscono alta formazione, ricerca musicale e concertistica internazionale, confermando il ruolo dell'istituzione come polo culturale di riferimento per il territorio.

