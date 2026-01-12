Il Cimarosa apre il 2026 tra Bach e la grande chitarra internazionale

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino apre il 2026 con due eventi significativi, dedicati alla musica classica e alla chitarra internazionale. Queste iniziative rafforzano il ruolo dell’istituzione come centro di formazione, ricerca e cultura musicale, offrendo opportunità di confronto e crescita per studenti e appassionati. Un avvio di anno che conferma l’impegno del conservatorio nel promuovere eccellenza musicale e progetti di livello nazionale e internazionale.

Dal 13 al 16 gennaio 2026 si terrà il progetto "Il Bach della tastiera: clavicembalo e pianoforte tra tradizione e attualità", un percorso laboratoriale dedicato allo studio della musica per tastiera di Johann Sebastian Bach. Il progetto, a cura dei Maestri Laura Cozzolino e Luigi Accardo, vedrà la partecipazione di due esperti di rilievo internazionale: il clavicembalista Davide Pozzi e la pianista e musicologa Chiara Bertoglio.

