Oggi, martedì 13 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la soap americana amata da molti. Nella puntata di questa sera, Finn scopre con sorpresa che la madre biologica è ancora in vita, suscitando emozioni condivise anche da Deacon. Un momento importante che approfondisce i legami familiari e le rivelazioni che caratterizzano la trama.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn è ancora incredulo che la madre biologica sia ancora viva e non perde occasione per rinnovare la gioia che prova, ampiamente condivisa da Deacon. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 13 gennaio 2026 | Video Mediaset

