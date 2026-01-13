Basket serie Divisione regionale 1,2 - B e C femminile Gli Aviators vanno a mille | undicesima vittoria Al Russi il derby con la Compagnia dell’Albero
Gli Aviators Lugo continuano il loro percorso nella Divisione regionale di basket femminile, conquistando l’undicesima vittoria consecutiva nel derby contro la Compagnia dell’Albero al Russi. La squadra si conferma in testa alla classifica insieme ad Anzola, rafforzando la propria posizione nel campionato di serie B e C femminile. Un momento di particolare importanza per il club, che punta a mantenere alta la propria continuità di risultati.
Undicesima vittoria consecutiva per gli Aviators Lugo (Divisione regionale 1), capolista insieme ad Anzola. I lughesi battono 76-70 (13-17; 36-40; 56-50) i Giardini Margherita Bologna grazie ad un ottimo ultimo quarto. Il tabellino di Lugo: Naccari 4, Ballardini ne, Martini, Mazzotti 5, Baroncini L. 7, Galletti 6, Caroli 12, Caramella 4, Guardigli 15, Mihajlovski, Savino 23. All.: Baroncini F. Rivoluzione in casa Massa Lombarda che esonera Solaroli, responsabile anche del settore giovanile, per affidare la panchina ad Agresti, che debutterà nel fine settimana. Nel match vinto 89-85 (20-19; 43-51; 70-67) in casa della Raggisolaris Academy a guidare la squadra c’era il vice Mazzotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
