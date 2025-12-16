Basket Divisione regionale 2 e Serie C femminile Alla Compagnia il derby con Forlì Cade in casa il Faenza Futura

Nel weekend si sono disputati i match di Basket Divisione regionale 2 e Serie C femminile, con la Compagnia dell’Albero Ravenna che ha ottenuto una vittoria nel derby contro Forlì. Incontro difficile per Faenza Futura DR, che è caduto in casa, mentre solo la Compagnia ha sorriso tra le squadre coinvolte.

© Sport.quotidiano.net - Basket Divisione regionale 2 e Serie C femminile. Alla Compagnia il derby con Forlì. Cade in casa il Faenza Futura DR 2 Sorride soltanto la Compagnia dell'Albero Ravenna che supera 78-70 (22-10; 39-33; 62-46) l' Aics Forlì. Il tabellino di Ravenna: Kertusha 20, Fussi 20, Polyeschuk 15, Montaguti 12, Petullà 7, Bomben 2, Galletti 1, Branchi 1, Chiarini, Licchetta, Costantini, Mularoni. All.: Senni. Perde il Faenza Futura (girone E) caduto 51-60 (9-24; 19-34; 39-42) in casa con il Consandolo. Il tabellino di Faenza: Silimbani 16, Troni 13, Samorì 8, Fabbri 5, Melandri 4, Spiriti 3, Cortecchia 2, Boattini, Buti, Lullo. All.: Bertozzi. Russi ha osservato il turno di riposo. Classifica girone E: Guelfo e Grifo Imola 16; San Mamolo 14; Libertas San Felice, San Lazzaro e Consandolo 10; Pontevecchio, Pianoro e Faenza 8; Medicina e PGS Bellaria 6; Ozzano 4; Argenta 2.

